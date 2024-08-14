Обозреватель сравнил продвижение России в Харьковской области и украинской армии - в Курской.

Чтобы затормозить и остановить украинскую армию в Курской области, России понадобиться от 30 до 50 тысяч военнослужащих, контрнаступление же потребует значительно больше ресурсов, предположил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"За время усиления курской группировки они получили дополнительно до 6 тысяч тел, около 4 тысяч тел в процессе доставки. То есть, условно, в Курской области до 15 тысяч тел российских войск, из которых 8 тысяч - это, мягко говоря, не боеспособные подразделения, состоящие преимущественно из срочников", - отметил эксперт.

При этом Коваленко напомнил, что Россия за три месяца своего наступления в Харьковской области смогла захватить всего 184 квадратных километра, увеличив при этом группировку войск с 35 до 55 тысяч человек на данном направлении.

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"Сколько нужно российским войскам ресурсов, чтобы купировать наступление Сил обороны Украины в Курской области, а затем вернуть себе территорию, которая уже составляет на сейчас более 1 100 квадратных километров?... Исходя из всего вышеизложенного, у меня создается ощущение, что в этом году в Судже Новый Год будут встречать по украинскому времени и с поздравлениями украинского президента", - отметил Коваленко.

Операция ВСУ в Курской области - какой смысл

Напомним, эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украине "это безусловно нужно делать, потому что это позволяет увеличивать театр военных действий на территории России":

"Глобальный смысл этой операции - показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством".

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