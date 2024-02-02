Снаряд упал на одну из улиц Зимогорья, но не взорвался.

Российский самолет вчера,1 февраля, уронил авиабомбу над оккупированым городом Зимогорье в так называемой "ЛНР", сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.

Боеприпас, предположительно, ФАБ-500 упал на улице Пархоменко. Жителей улицы эвакуировали. По словам собеседников издания, сегодня будет проходить осмотр и вывоз боеприпаса.

Отмечается, что это не первый случай, когда российские самолеты роняют авиабомбы. По подсчетам Astra, только в Белгородской области российские военные уронили как минимум пять авиабомб ФАБ-250.

Видео дня

"Последний случай произошел 27 января 2024 года. Одну авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района Белгородской области, вторую – в селе Стрелецкое Белгородского района. Из района происшествия эвакуировали около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы в селе Стрелецкое. Никто не пострадал", - сообщает издание.

Другие "операции" россиян

В последнее время участились случаи, когда российские бомбы и ракеты не долетают до Украины и падают на российские села. Министерство обороны Великобритании проанализировало эти случаи и указало на возможную причину таких "промахов".

Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.

Как сообщили в ASTRA, это произошло 21 января в районе хутора Ионовка. Тогда авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в водоеме. В результате сброса боеприпаса частично была повреждена плотина. В Минобороны РФ этот инцидент не комментировали.

Также "кадыровцы" уничтожили российскую башню связи под Белгородом. В декабре скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров похвастался этой "операцией", уверяя, что сделали это для того, чтобы "прервать связь ВСУ". Он даже показал видео, на котором "кадыровцы" запускают снаряд в свой же ретранслятор. Комментируя видео Кадыров утверждал, что "враг" остался без связи и возможности вызвать подкрепление, что позволило его "тик-токерам" "быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника".

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