Он пояснил, что это противоречит правилам российской армии по применению такого оружия.

Посол России в Великобритании Андрей Келин не верит, что его страна будет использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом он заявил в интервью BBC.

По его словам, в армии РФ существует правило, которое исключает применение такого оружия в конфликтах. Дипломат отметил, что Россия имеет очень жесткие условия по использованию тактического ядерного оружия, в основном, когда существует угроза существования государства.

"Это не имеет ничего общего с текущей операцией", - сказал Келин.

Издание напоминает, что после вторжения в Украину, Путин привел свои ядерные силы в состояние повышенной готовности, это было воспринято как предупреждение.

В то же время российский диктатор обвинил в развитии агрессии Запад и НАТО. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал это попыткой отвлечь внимание людей от неудач армии РФ в Украине.,

Тактическое ядерное оружие могут использовать на относительно малых расстояниях. В то же время стратегическое ядерное оружие может уничтожать цели на гораздо большем расстоянии. Ее применение создает угрозу тотальной ядерной войны.

По разным данным, Россия имеет около 2000 единиц тактического ядерного оружия.

Ранее сегодня бывший первый советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс заявил, что Путин может рассмотреть возможность нанесения удара по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины. "Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвереем, поймем, что все сантименты будут отброшены в стиле "не все русские такие", "есть Кремль - а есть русские" - эта риторика уже не поможет", - заявил Арестович, комментируя возможность нанесения ядерного удара со стороны России.

Вас также могут заинтересовать новости: