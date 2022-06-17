По предварительным данным самолет упал после того, так как зацепил опору линии электропередач.

В Белгородской области, граничащей с Украиной, разбился российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным самолет упал после того, как зацепил опору линии электропередач.

Как заявили в пресс-службе Западного военного округа страны-оккупанта, Су-25 упал во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Летчику удалось катапультироваться.

Война в Украине и российская авиация:

По состоянию на 14 июня 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных сил Украины сбили уже 500 воздушных целей, включая крылатые ракеты, БПЛА, самолеты и вертолеты противника.

Российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над той украинской территорией, которая находится непосредственно под контролем Вооруженных сил Украины.

Россия сосредоточила вокруг Украины большой потенциал – авиагруппировку из около 700 летательных аппаратов (450 самолетов и 250 вертолетов).

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