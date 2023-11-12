Сейчас Россия уже ограничена в возможностях неожиданно атаковать наше государство с моря, отметил спикер Военно-морских сил украинской армии.

После прошлой атаки Украины на ЧФ РФ (Черноморский флот), следствием которой стала потеря двух десантных катеров во временно оккупированном Крыму, враг прячет свои корабли аж в Туапсе в Краснодарском крае.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он отметил, что результативные атаки Украины по кораблям россиян в Черном море заставили их передислоцировать свои ракетоносители и в дальнейшем рассредоточить флот.

"Мы основное внимание и в дальнейшем уделяем носителям крылатых ракет. Россияне это чувствуют. В очередной раз произошла передислокация кораблей. На этот раз они уже отправили их в Туапсе, несколько единиц. То есть российская сторона продолжает рассредоточивать свои корабли через подобные атаки, что конечно усложняет им не только жизнь в целом, но и логистику. Что в свою очередь, конечно, затрудняет применение этих единиц", - сказал Плетенчук.

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Он отметил, что на сегодня РФ уже ограничена в возможностях неожиданно атаковать Украину с моря. "По состоянию на сейчас они ограничены в этом смысле, потому что носители были выведены для начала в Новороссийск, а потом уже в Туапсе. А логистика осталась в Севастополе, заряжают эти корабли только на основной военно-морской базе. Таким образом, это затрудняло выполнение задач для них. И надеемся и в дальнейшем это будет для них достаточно сложно", - отметил спикер.

По словам Плетенчука, скорее всего, оккупанты сейчас работают над решением логистических проблем, будут пытаться как-то приспособиться к новым реалиям. В то же время, по его словам, Украина со своей стороны будет продолжать атаки по кораблям врага в Черном море.

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Ночью 10 ноября в результате операции на территории временно оккупированного Крыма были поражены два десантных катера Черноморского флота РФ.

По информации ГУР, результаты проведенной 10 ноября доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют, что после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота РФ уничтожены. Поражение получили два катера оккупантов: один более древнего проекта 1176 "Акула", другой более новый - проекта 11770 "Серна".

В украинской разведке отметили, что Россия такие малые десантные катера класса "Серна" активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. Кроме того, российские оккупанты размещали на борту катеров ЗРК "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море.

Раньше, в частности, в сентябре, был поврежден большой российский десантный корабль "Минск" и подводная лодка. 4 ноября в оккупированной россиянами Керчи прогремели взрывы. ВСУ ударили ракетами по судостроительному заводу и попали в корабль проекта "Каракурт" - "Аскольд".

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