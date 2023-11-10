Поражены вражеские катера проекта 11770 (класс "Серна"), поделились в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма поражены малые десантные катера Черноморского флота РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна"). На судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности, БТР-82", - сказано в сообщении.

В разведке отмечают, что малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. "Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что "Серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

"А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах", - сообщает ГУР Минобороны Украины. При этом отмечается, что теперь и эти планы россиян разрушены.

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Как сообщал сегодня УНИАН, по сведениям СМИ, в оккупированном россиянами Крыму - в поселке Черноморское, в результате атаки поражены два скоростных десантных катера врагов. Журналисты узнали, что это была операция ГУР МО.

Ранее в сети появилась информация, что в Черноморском утром 10 ноября были "прилеты" в казарму россиян. Кроме того, отмечалось, что, возможно, под удар также попали катера противника. В море работали водолазы.

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