Также в области на Пасху будут усилены меры безопасности. Людей просят не скапливаться.

В Херсонской области по решению местных властей установлен специальный режим светомаскировки. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"В области установили специальный режим светомаскировки в период с 21:00 до 05:00. В это время запрещается включать уличное освещение и свет в жилых домах", - детализировал чиновник.

Как уточнил УНИАН представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников, речь идет о вынужденных мерах безопасности, связанных с атаками, которые российские военные осуществляют на населенные пункты. Он добавил, что местные власти стремятся предотвратить трагедии - эта мера введена исключительно в интересах населения.

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Кроме того, принято решение по усилению в области мер безопасности на Пасху. Отмечается, что Украина имеет дело с коварным врагом, поэтому надо готовиться к возможным провокациям в свете праздника.

Людей просят не скапливаться.

"В праздничные дни увеличится количество правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты области. Также обращаюсь к гражданам - будьте осмотрительными и внимательными в эти дни, соблюдайте запреты и в случае угрозы реагируйте на сигналы тревоги", - говорится в сообщении.

Также принято решение предоставить разрешение приобрести 10 уличных укрытий с их монтажом и обустройством. Их установят в местах наибольшего скопления людей в общинах.

Война в Украине

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин воздержится от приказов бить по украинским городам во время празднования Пасхи. Но он заметил, что полностью исключать удары все же не стоит.

Стоит вспомнить, что россияне ударили по центру города Сумы в Вербное воскресенье, а по Харькову - в Страстную пятницу.

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