Может ли РФ нанести масштабные удары по Украине на Пасху: эксперт оценил угрозу

По словам Свитана, РФ - террористическое государство, а террористы, как правило, всегда убивают заложников.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, скорее всего, воздержится от приказов наносить масштабные удары по населенным пунктам Украины во время празднования Пасхи, но полностью исключить этого нельзя. Об этом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал в эфире YouTube-канала "Фабрика новин".

"Идут переговорные процессы, в них вошли наши политики... Россияне - это террористы. Естественно, любой террорист, как только получает "свободные уши", туда "заливает" свои требования и начинает убивать заложников", - сказал он.

По словам Свитана, такой удар был нанесен еще летом 2022 года по Виннице, где тогда погибли десятки людей, в том числе дети. По его мнению, тогда жестокая атака была осуществлена оккупантами из-за обсуждения так называемой "зерновой сделки".

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"Стандартный набор. Террористы всегда так делают, с их токи зрения, это нормальная практика. Поэтому, пока будут идти переговоры, Путин будет убивать заложников, а украинцы, живущие на территории Украины являются такими заложниками. Потому любой удар может нанести поражение мирному населению", - сказал эксперт.

Он уверен, что оккупанты продолжат эту практику, что подтверждают удары по Кривому Рогу, Днепру и Запорожью. В то же время Свитан не уверен, что атаки "геноцидного плана" будут осуществлены именно на Пасху, так как РФ себя позиционирует как православная страна. Как предполагает аналитик, Путин может воздержаться во время Пасхи от целенаправленных масштабных убийств гражданских, но это будет происходить до праздника и после него. В то же время, обстрелы не исключены.

"Хотя, в России дураков много и что угодно может произойти. Да и сам Путин не с той ноги может встать. Это же неадекватное существо… Потому никакой паники точно не должно быть, ничего хуже, чем было, не будет. Надо быть предельно осторожным", - подчеркнул Свитан.

Он считает, что США не станут просить Кремль не наносить по Украине ударов во время православных праздников, потому что такое вмешательство только усугубит ситуацию. По мнению Свитана, как только террористов начинают о чем-то просить, они шантажируют заинтересованную сторону, увеличивают требования и расправляются с заложниками.

РФ может атаковать Украину на Пасху

Как писал УНИАН, президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан считает, что вероятность ударов РФ по Украине на Пасху очень велика. По его словам, оккупанты для нанесения масштабных ударов пользуются ситуацией, когда большое количество украинцев собирается в одном месте. И, как правило, это происходит на праздники.

Хазан считает, что с большой долей вероятности обстрел во время православного праздника может произойти.

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