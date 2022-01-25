В любом масштабном вторжении десантники играют решающую роль, объясняют в CIT.

Расследователям из Conflict Intelligence Team (CIT) удалось получить первое подтвержденное видео переброски российских десантников к границе с Украиной.

Об этом говорится в материале CIT в Telegram.

24 января в TikTok опубликовали очередное видео, снятое в Брянской области, с военной техникой, которую перевозят по железной дороге. Бронетехника на видео была прикрыта брезентом. Однако команде блогеров удалось установить, что этой техникой являются машины десанта БМД-4М и 8 БТР-МДМ, что соответствует одному батальону.

Кроме того, в состав поезда входят 5 пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также CIT насчитала на платформах 8 грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для десантных войск.

Вагон следовал из Ивановской области, где дислоцирован гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, которая принимала участие во вводе войск ОДКБ в Казахстан.

Расследователи отмечают, что в любом масштабном вторжении десантники играют решающую роль: или в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, или как ударная пехота (именно так, пишет CIT применяли десантников в войне на Донбассе).

По оценкам западных и украинской разведок, Россия сосредоточила у границ с Украиной около 100 тысяч военных.

Как сообщил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк, РФ попытается вторгнуться уже 20 февраля.

В Кремле намерение в очередной раз напасть на Украину отрицают, объясняя масштабную переброску войск в Белорусь "военными учениями". Хотя СМИ исследовали маршруты отправленных армейских частей и выяснили, что лишь часть из них действительно добирается к "полигонам".

Из-за нежелания Кремля урегулировать спровоцированный кризис на российско-украинском приграничье дипломатическим путем США и ЕС рассматривают различные сценарии противодействия вооруженной агрессии России, в частности введение жестких санкций и усиление войск НАТО в странах восточного фланга Альянса.

Тем временем ряд европейских стран и США согласились предоставить Украине военную помощь в виде оружия для ВСУ, а в Чехии допустили ввод своих войск по требованию Киева.

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