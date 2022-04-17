Глава МИД отметил, что ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах с РФ.

После семинедельной осады российскими войсками ситуация в Мариуполе ужасная. Некогда цветущего города на берегу Азовского моря "больше не существует".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы CBS Face the Nation.

"Остатки украинской армии и большая группа гражданских фактически окружены российскими войсками. Они продолжают свою борьбу, но судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили любой ценой сровнять город с землей", – сообщил министр.

Он добавил, что ситуация в осажденном Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах с РФ.

"После Бучи стало особенно сложно продолжать общение с российской стороной", – сказал Кулеба, имея в виду зверства против мирных жителей, совершенные российскими войсками на Киевщине. "Но, как сказал президент, Мариуполь может быть красной линией".

Что предшествовало

Накануне в Минобороны РФ в ультимативном тоне призвали защитников Мариуполя сложить оружие. Для этого россияне требовали прекратить любые боевые действия с 06:00 17 апреля.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что убийство украинских военных в Мариуполе будет означать прекращение переговоров между обеими странами.

За прошедшие сутки враг в очередной раз обстреливал город из авиации и совершал попытки штурма порта.

По мнению американских военных, новая фаза войны в Украине начнется уже в ближайшие дни.

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