Российские оккупанты сталкиваются с радиационным облучением на ЧАЭС, угрозы для Украины нет.

Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности сообщает, что российские захватчики Чернобыльской электростанции испытывают сильное облучение. Кроме того, электростанция хорошо защищена.

Объекты с радиоактивными отходами имеют очень хорошую защиту от угроз, пробить её крайне трудно. Даже в случае тяжелой аварии последствия не распространятся дальше зоны отчуждения. При этом сами захватчики станции страдают от облучения уже сейчас.

"Абсурдность ситуации добавляет то, что "пришельцы", похоже, не осознают, что сами являются той критической группой, которая больше всего облучается. Подняв тяжелой техникой слой загрязненной почвы и пыли, пройдя маршрутами, запрещенными для передвижения, они повлекли за собой ухудшение радиационной обстановки в зоне отчуждения", - говорят эксперты.

Российские военные не знают техники безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории. Они испытывают сильное излучение, что скажется в дальнейшем на здоровье.

"Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству", - закончили ученые.

Напомним, что российские войска захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля. В Офисе Президента опасались, что россияне могут вызвать провокации на станции.

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