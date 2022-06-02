Оккупанты еще не взяли под контроль Славянск.

Российские войска продолжают наступать на Славянском направлении и, вероятно, захватили несколько населенных пунктов - Яровую и Святогорск.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Однако для того, чтобы российские силы получили доступ к Славянску по дороге, им нужно будет пересечь мост через реку Северский Донец за пределами Райгородка, отмечают эксперты.

В то же время аналитики не видели доказательств того, что русские смогли это сделать, что предполагает, что ВС РФ еще не контролируют дорогу Райгородок-Славянск.

Похоже, оккупанты ведут бои в Устиновке и Мирной Долине с целью продвинуться на северо-запад к Лисичанску, не пересекая реку Северский Донец со стороны Северодонецка.

Вражеские войска ведут бои за контроль над Белогоровкой (где в начале мая они предприняли дорогостоящую и неудачную попытку форсирования реки Северский Донец) и Врубовкой, что позволит им наступать на Лисичанск с запада.

Ранее издание The New York Times сообщало, что потери, нанесенные российскому батальону, когда он пытался форсировать Северский Донец, засвидетельствовали об одном из самых смертоносных столкновений войны. Согласно оценкам, основанным на общедоступных данных, более 400 российских солдат были убиты или ранены.

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