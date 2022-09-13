Вероятно, считают аналитики, войска пророссийских боевиков покинули Киселевку, отойдя к Днепру.

Российские войска покинули передовые позиции в 15 километрах от оккупированного Херсона в Киселевке.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На ранее опубликованных спутниковых снимках было видно, что транспорт россиян, кроме четырех машин, отошел от села. Вероятно, считают аналитики, войска пророссийских боевиков покинули Киселевку, отойдя к Днепру.

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Киселевка – важный с оперативной точки зрения пункт для ВС РФ возле Херсона, поскольку является последним крупным населенным пунктом как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между Чернобаевкой и самой отдаленной частью Херсона.

"Очевидный вывод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защищать северо-западные окраины Херсона и предполагает, что российские войска в этом районе чувствуют непосредственную угрозу своим позициям", – констатируют в Институте изучения войны.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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