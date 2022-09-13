Задержка или возможная приостановка новых наемников РФ даст украинским войскам время для консолидации, а затем возобновить наступление.

Успех украинского контрнаступления может еще больше ослабить и без того низкий боевой дух у ВС РФ, а также усложнит вербовку новых добровольцев российским командованием.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что задержка или возможная приостановка новых наемников даст украинским войскам время для консолидации, а затем возобновить наступление. Тогда ВСУ уже не остановит возможное прибытие "добровольцев" в Украину.

Видео дня

Сообщается также об усилении обороны россиянами Херсона на фоне приближения украинских сил. Аналитики обратили внимание, что противник все чаще отымает у местных транспортные средства, чтобы в случае прорыва иметь возможность сбежать из области.

"Российские силы на всей территории оккупированной Херсонской области ограничили общую свободу передвижения, укрепили военные блокпосты и участились случаи мародерства, особенно мотоциклов, — все это явные признаки отчаяния русских", — говорится в отчете.

Воздействие украинских контрнаступлений может снизить вероятность того, что Россия проведет фиктивные референдумы об аннексии на оккупированных территориях в следующем месяце.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: