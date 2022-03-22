Оккупанты жалуются, что у них нет палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами.

Военные РФ под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется на Николаевщине, терпят поражение и находятся в осаде.

Об этом свидетельствуют разговоры рашистов, перехваченные СБУ.

Захватчики вспоминают: на 4 день войны генерал пообещал им, что все завершится за считанные часы. Однако затянулось на недели.

Оккупанты жалуются, что у них нет палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. У 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят.

"Даже в Чечне такого не было. Там хоть ясно было", - говорит один русский вояка.

А другой вообще рассказывает, что российский самолет сбросил на их позиции авиабомбы: "Доброе утро было!".

"Думали, что как на параде проедем... Задача была на Николаев идти...",- добавляет оккупант.

Ранее украинские военные в Мариуполе показали на видео, как уничтожают вражеский катер "Раптор".

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