Наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, проходившего службу по краткосрочным контрактам.

Большинство российских военных отказываются продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 06.00 сегодня относительно российского вторжения.

"По имеющейся информации, в воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, которые проходили службу по краткосрочным контрактам. Также, большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.

Русское командование бросает военнослужащих не славянских национальностей в самые рискованные атаки, из-за этого среди них растет недовольство.

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