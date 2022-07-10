Чтобы избежать отправления на войну, российские военные выводят из строя свою боевую технику.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В воинских частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зоны боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение остался на территории РФ", - говорится в сообщении.
Вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер, отмечают разведчики.
Одно из подразделений вывело из строя 26 единиц техники.
"Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150-й мотострелковой дивизии, только в течение недели розукомплектували и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к погрузке на железнодорожные платформы", - извещают в ГУР МО.
Из-за этого командующий Южного военного округа обратился в ФСБ с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.
Как писал УНИАН, ранее СБУ опубликовала запись разговора, которая свидетельствует: оккупанты платят по 20 тысяч долларов взятки, чтобы сбежать с войны. Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой.
Также ранее появился перехват, на котором захватчик жалуется матери на общую ситуацию, своих командиров и просит найти юриста, который бы помог быстрее сбежать с войны.
Не редкость и ситуации, когда оккупанты просто бегут с поля боя. В частности, Запорожской области около 30 оккупантов разбежались, испугавшись ВСУ. На поиски дезертиров приехала ФСБ.
В одном из российских батальонов убежать пытался командир. Оккупанты взяли его в плен.