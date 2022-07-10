Командующий южного военного округа обратился в ФСБ с просьбой усилить надзор за техникой.

Чтобы избежать отправления на войну, российские военные выводят из строя свою боевую технику.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В воинских частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зоны боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение остался на территории РФ", - говорится в сообщении.

Вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер, отмечают разведчики.

Одно из подразделений вывело из строя 26 единиц техники.

"Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150-й мотострелковой дивизии, только в течение недели розукомплектували и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к погрузке на железнодорожные платформы", - извещают в ГУР МО.

Из-за этого командующий Южного военного округа обратился в ФСБ с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.

Как писал УНИАН, ранее СБУ опубликовала запись разговора, которая свидетельствует: оккупанты платят по 20 тысяч долларов взятки, чтобы сбежать с войны. Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой.

Также ранее появился перехват, на котором захватчик жалуется матери на общую ситуацию, своих командиров и просит найти юриста, который бы помог быстрее сбежать с войны.

Не редкость и ситуации, когда оккупанты просто бегут с поля боя. В частности, Запорожской области около 30 оккупантов разбежались, испугавшись ВСУ. На поиски дезертиров приехала ФСБ.

В одном из российских батальонов убежать пытался командир. Оккупанты взяли его в плен.

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