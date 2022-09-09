Российские оккупанты понимают, что несут серьезные потери, а потому не рискуют авиацией.

Почти четыре месяца российские военные самолеты не залетают в воздушное пространство Украины, контролируемое Вооруженными силами.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Они поняли, что несут серьезные потери на территории нашего государства. Как бы они не рассказывали в своих пропагандистских сюжетах, ПВО в Украине. А ПВО – это не только зенитные ракетные комплексы, но и в том числе боевая авиация, истребители... Потому враг почувствовал угрозу для своей авиации и решил не залетать на территорию, подконтрольную нашим силам ПВО", – пояснил он..

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По словам Фгната, оккупационная армия сейчас сменила тактику и использует для залета в воздушное пространство Украины беспилотники.

"Их немало сбивают ежедневно. Вражеская авиация работает ближе к переднему краю, где наносит ракетно-бомбовые удары по позициям войск, техники", – отметил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне изменили тактику применение авиации через потери.

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