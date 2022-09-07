Российские самолеты и вертолеты появляются только в прифронтовой зоне.

Вражеская авиация, понеся существенные потери, не появляется в небе на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, изменилась ли в последнее время тактика врага.

"Понеся существенные потери, противник бьет с расстояния, с тех рубежей, где его не может достать наша противовоздушная оборона. Такая тактика сохраняется где-то 3,5-4 месяца - как мы не видим пилотируемой авиации на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины", - сказал Игнат.

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По его словам, авиация врага появляется только на тех направлениях, где идут ожесточенные бои, – в прифронтовой зоне. В частности, в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

"Там часто есть вражеская авиация в виде вертолетов, которые почти каждый день сбивают, а также самолеты Су-25", - рассказал Игнат.

Он пояснил, что, когда вражеская авиация атакует, украинские военные видят на радарах соответствующую цель, которая движется, и принимают решение о ее поражения. В зависимости от скорости, с которой она летит, и тому подобное, подразделения ПВО ВСУ определяют, какой объект приближается.

Как сообщал УНИАН, подразделения Вооруженных сил Украины 6 сентября на разных направлениях фронта уничтожили вражеский самолет Су-25, вертолет Ка-52, беспилотник и пять крылатых ракет типа Х-101.

Сегодня был сбит еще один вертолет Ка-52 и два вражеских БПЛА.

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