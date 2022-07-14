Теперь авиация противника по большей части действует на расстоянии.

В арсенале РФ было сосредоточено около 700 летательных аппаратов (это самолеты и вертолеты) накануне вторжения вокруг территории Украины на различных аэродромах базирования.

Пр это рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио НВ.

"Процент уничтоженных уже очень значительный и это заставило их изменить тактику применения своей авиации в, как они говорят, "военной операции" — в этом варварском нападении на Украину. Теперь авиация противника в основном действует на расстоянии, потому что наша противовоздушная оборона сбила большое количество [целей], а это современные самолеты — СУ-34, СУ-30, СУ-35, СУ-25; вертолеты К-52 и другие", - заявил он.

Относительно беспилотных аппаратов — вообще уже речь идет о 650 штук.

"Поэтому они изменили свою тактику и действуют из-за пределов. Правда, авиация противника (штурмовая авиация и вертолеты) все же на переднем крае, как и наша авиация, тоже действует, потому что это авиация поля боя, которая должна быть на передовой. Они не залетают, потому что понимают, что будут уничтожены, и поэтому наносят таких коварных ударов ракетами морского, наземного и воздушного базирования", - добавил Игнат.

Ранее сообщалось, что с начала широкомасштабной войны по позициям врага нанесено 1700 авиаударов.

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