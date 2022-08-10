В то же время российская авиация не входит в зону противовоздушной обороны Украины.

Около 20 военных самолетов России занимаются постоянным патрулированием территории вокруг украинских границ.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Вокруг украинских границ постоянно находятся около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - рассказал Игнат.

По его словам, российские летчики не рискуют залетать на территорию, которая находится под контролем Украины.

"Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, - они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми", - отметил Игнат.

Оккупанты используют свою авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.

"Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которая наносит удары непосредственно в близости к боевым действиям", - говорит представитель Воздушных сил.

Украинская авиация также привлечена на линии фронта.

"Наша ударная авиация - бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации ежедневно работают на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловых пунктам управления, складам боеприпасов и так далее", - добавил Игнат.

Напомним, ранее эксперт Олег Жданов заявил, что у России осталась треть от авиации, которая может выполнять боевые задания в Украине.

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