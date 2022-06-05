Украинские защитники уничтожают вражеские самолеты / фото ВСУ

У России осталась треть от авиации, которая может выполнять боевые задания в Украине, но и это существенная угроза.

Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов в эфире общенационального телемарафона.

"Авиации осталось где-то треть из той, которая может выполнять боевые задания. Но треть для Российской Федерации исчисляется в более 100 самолетов. Поэтому то, что они осуществляют по данным нашего Генштаба, 160, а в критические моменты до 190 самолетовылетов в сутки, это действительно режим очень напряженный", – заявил Жданов.

Потери России в Украине

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 31 тысяча 150 человек,
  • танков – 1 тысяча 381 единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 тысячи 392,
  • артиллерийских систем – 686,
  • РСЗО – 207,
  • средств ПВО – 95,
  • самолетов – 210,
  • вертолетов – 175.

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