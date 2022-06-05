У России осталась треть от авиации, которая может выполнять боевые задания в Украине, но и это существенная угроза.
Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов в эфире общенационального телемарафона.
"Авиации осталось где-то треть из той, которая может выполнять боевые задания. Но треть для Российской Федерации исчисляется в более 100 самолетов. Поэтому то, что они осуществляют по данным нашего Генштаба, 160, а в критические моменты до 190 самолетовылетов в сутки, это действительно режим очень напряженный", – заявил Жданов.
Потери России в Украине
За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:
- личного состава – около 31 тысяча 150 человек,
- танков – 1 тысяча 381 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 тысячи 392,
- артиллерийских систем – 686,
- РСЗО – 207,
- средств ПВО – 95,
- самолетов – 210,
- вертолетов – 175.
Вас также могут заинтересовать новости:
- HIMARS от США: эксперт рассказал о мощности комплексов и бессилии России им противостоять
- Папа Римский призвал "не губить человечество" и остановить войну в Украине
- Цели Путина в Украине сократились: в CIT назвали планы России и сделали прогноз