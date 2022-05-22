Оккупантам не хватает личного состава.

Российские оккупанты записывают в ряды морпехов корабельных коков с других судов, поскольку не хватает личного состава.

Об этом в своем Telegram сообщает пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В орду морпехов рашисты записывают корабельных коков и начальников гальюнов с других судов и подразделений ЧФ - не хватает личного состава", - сообщил он.

Братчук также отметил, что ночь в Одессе прошла без обстрелов. Он также подчеркнул, что силы обороны выполняют боевые задачи.

Справка УНИАН:

кок - повар на судне,

гальюн - туалет на судне.

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