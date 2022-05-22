Мужчины должны патрулировать город вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР".

Оккупационная власть Мариуполя объявила о создании "добровольческих дружин".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Заместитель гауляйтера Мариуполя Хармышев (обвиненный в госизмене Евгений Хармышев - УНИАН) вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении добровольческих дружин. Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, настоящая цель такого "патрулирования" - "мягкая" подготовка к мобилизации и усиление поисковых мероприятий.

"На этот раз начинают искать не только активистов, но в первую очередь коммунальщиков, учителей и других специалистов. Кроме того, от "руководства" города распространяется информация о введении призыва в армию так называемой "ДНР" с сентября этого года. Вместе с фактическим закрытием города будущее Мариуполя во время оккупации становится все более понятным. Военная база в порту и мобилизационный ресурс. Такие дела", - отметил советник городского головы.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрющенко рассказал, что на блокпостах вокруг Мариуполя коллаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев. Фактически эвакуация из города становится невозможной.

Летом городу грозит эпидемическая катастрофа из-за массовых захоронений.

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