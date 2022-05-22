Оккупанты по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения.

Российские военные требуют у гражданских, которые хотят эвакуироваться из оккупированных территорий юга Украины, по тысяче долларов за разрешение уехать, но даже после уплаты этой суммы открывают огонь в след.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информируя о текущей оперативной обстановке на юге.

"Не имея успехов в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовлетворения местного населения от "русского мира". Однако, сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под рашистской власти и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов. А те в свою очередь установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за 1000 долларов или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь", - отмечает командование.

Согласно сообщению, на линии соприкосновения в Херсонской и Николаевской области противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу и совершенствование фортификационного оборудования своих позиций. Новых ударных группировок враг не создавал, активных наступательных действий не вел.

"В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации, противник недосчитался 29 рашистов, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский допускает разблокирование украинских портов военным путем.

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