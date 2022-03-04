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Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на местные власти.

"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в захваченном городе включили российское телевидение.

"Источники в СБУ сообщают, что оккупанты установили свое оборудование на телевышке Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно о вероятном захвате телебашни Херсона - в городе якобы планируют транслировать российские пропагандистские каналы.

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