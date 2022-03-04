Сейчас башня находится под их контролем.

Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на местные власти.

"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в захваченном городе включили российское телевидение.

"Источники в СБУ сообщают, что оккупанты установили свое оборудование на телевышке Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно о вероятном захвате телебашни Херсона - в городе якобы планируют транслировать российские пропагандистские каналы.

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