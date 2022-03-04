В Мелитополе включили росТВ / REUTERS
Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на местные власти.
"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что в захваченном городе включили российское телевидение.
"Источники в СБУ сообщают, что оккупанты установили свое оборудование на телевышке Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно о вероятном захвате телебашни Херсона - в городе якобы планируют транслировать российские пропагандистские каналы.