Россияне возводят фортификационные сооружения в районе оккупированной Владимировки.

Российские оккупанты возводят фортификационные сооружения неподалеку Бахмута Донецкой области.

Как сообщает "Радио Свобода", российские войска готовятся к обороне в районе Владимировки. Отмечается, что фотографии сооружений изданию предоставили военные Вооруженных сил Украины.

Поселок сейчас находится под российской оккупацией. Он расположен всего в 15 километрах от Бахмута.

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На фото видно, что враг строит линию обороны и среди разрушенных зданий.

Что происходит на Бахмутском направлении

Бахмутское направление сейчас является одним из самых горячих участков фронта.

ЧВК "Вагнер" сгоняет на туда завербованных зэков в надежде ослабить украинскую оборону. За их спинами стоят кадровые военные РФ. Глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил, что ежедневно под Бахмутом происходит одна и та же картина. Зэки для ЧВК "Вагнер" – "мясо".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил работу украинских танкистов, сражающихся в районе Бахмута Донецкой области. Он добавил, что оборона города стоит не только на пехоте, но и на танкистах, которые "совершают чудеса".

В то же время военный эксперт и директор Defense Express Сергей Згурец считает, что для оккупантов подойти к окраинам Бахмута или даже окружить город – это единственный шанс раздуть тактический успех хотя бы до какой-то победы. По его словам, вокруг города продолжается типичная война на истощение, но Бахмут будет удержан.

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