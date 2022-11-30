По его словам, военнослужащие "совершают чудеса".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил работу украинских танкистов, которые сражаются в районе Бахмута Донецкой области.

Сейчас под Бахмутом соотношение по артиллерии 1:9 в пользу российской армии, сказал он в ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

"Хочется отдать должное танкистам, которые обороняют Бахмут. Они действуют и как танки, и они заменяют собой артиллерию. То есть, артиллерийские дуэли часто ведут наши танки, причем с закрытых огневых позиций, непрямой наводкой и очень эффективно. И даже подавляют вражескую артиллерию, что является нонсенсом", - рассказал Арестович.

Видео дня

Он отметил, что оборона города стоит не только на пехоте, но и на танкистах, которые "совершают чудеса". По его словам, для этого требуется исключительный профессионализм.

Что происходит на Бахмутском направлении

28 ноября в восточной группировке войск сообщили, что Бахмут является эпицентром главной битвы за Украину.

По данным американского Института изучения войны, российские войска продвинулись к югу от Бахмута, однако у них не получится окружить город.

В полиции Донецкой области сообщали, что в городе остается более 300 детей.

Офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко говорит, что россияне ужесточили обстрелы, однако город, как и основные трассы, под контролем украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: