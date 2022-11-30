По словам Згурца, несмотря на все сложности, Бахмут будет удержан.

Вокруг Бахмута Донецкой области продолжается типичная война на истощение. Значительные силы и ресурсы расходуются с обеих сторон – как у украинских сил для обороны, так и у оккупантов для нападения.

Военный эксперт и директор Defense Express Сергей Згурец в своей колонке для "Эспрессо" написал, что для оккупантов подойти к окраинам Бахмута или даже окружить город – это единственный шанс раздуть тактический успех хотя бы до какой-то победы. Он подчеркнул, что продвижение хотя бы на 100 или 500 метров можно подавать, как победу на российских пропагандистских каналах, поскольку на всех других направлениях у врага системные стратегические поражения.

"Кстати, у московитов за последние сутки уже начали называть множество городков к югу от Бахмута, где якобы произошел захват этих населенных пунктов вагнеровцами. Они говорят о Курдюмовке, и о Клещеевке, и Андреевке, и Зеленополье, но если смотреть на сообщение Генштаба Украины, то можно сказать, что после невероятных потерь, враг имеет ограниченный тактический успех, разве что в поселке Озеряновка. Но это позиционная война, и в этой зоне за шесть месяцев ситуация напоминает "качели", когда противник останавливается, его накрывает огнем, и он понесет потери. А потом мы отбиваем назад позиции, где враг продвинулся на нашу территорию. Думаю, что так будет и дальше", – отметил эксперт.

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По словам Згурца, несмотря на все сложности, Бахмут будет удержан.

"Особенно, если со стороны украинских сил будут применены наземные резервы и артиллерия, ведь все это будет нелишним для наших бойцов, которые удерживают Бахмут и линию обороны вокруг него", – резюмировал эксперт.

Ситуация вокруг Бахмута: что известно

Офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко заявил, что в последние дни обстрелы Бахмута стали интенсивнее. Враг уничтожает город, но он находится под контролем Сил обороны Украины.

Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Бахмут остается эпицентром главной битвы за Украину. В среднем враг наносит где-то 180 – 200 ударов в сутки из артиллерии.

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