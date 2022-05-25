В частности, россияне забирают необходимые ресурсы с Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья.

Российские оккупанты направляют большое количество своих войск, артиллерии и авиации для боев в Луганской области.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW). В частности, россияне забирают необходимые ресурсы от Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья.

Российские силы, вероятно, пытаются одновременно окружить несколько небольших ячеек украинских сил в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и в Авдеевке.

Российские войска на прошлой неделе продвигались вперед больше, чем в течение предыдущих недель мая, но эти продвижения остаются медленными, ограничиваются меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с обороной украинцев.

В ISW подчеркнули, что эти достижения россиян не являются большим прорывом.

Кроме того, в Институте допустили, что российские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они окружат Северодонецк (а также другие крупные города, такие как Бахмут).

Как сообщал УНИАН, 22 мая заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ижак рассказал, что Российские оккупанты испытывают дефицит военной техники, поэтому будут ждать украинского контрнаступления, заняв максимально хорошие для себя позиции.

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