Украинская армия временно отошла от Светлодарска на более удобные позиции для обороны.

Российские войска утром 24 мая заняли город Светлодарск Донецкой области.

Это в комментарии Свободному радио подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.

"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг) на административном здании", - сказал он.

По его словам, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.

"Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек", — отмечает Гошко.

В приближенных к ВСУ Telegram-каналах сообщается о том, что украинская армия временно отошла от Светлодарска на более удобные позиции для обороны.

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По состоянию на 24 мая российские войска продолжают наступление на Донбассе, сосредоточившись на окружении Лисичанска и Северодонецка, чтобы выйти на админграницу Луганской области.

В то же время агрессор стянул дивизион "Искандеров" к белорусскому направлению.

По прогнозу экспертов и военных, оккупанты готовят большое наступление на юге; с этой целью усиливают группировку войск для атак на Запорожском направлении.

Кроме того, россияне обустраивают позиции и на захваченном острове Змеиный. В Черном море продолжается маневрирование кораблей ЧФ РФ.

За прошедшие сутки в Украине были ликвидированы еще 150 российских оккупантов и девять танков. Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 29 350 человек.

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