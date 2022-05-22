Для того, чтобы уничтожить БПЛА оккупантов, понадобился лишь автомат Калашникова.

Подразделение противовоздушной обороны 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожило современный русский БПЛА ZALA 421-16EM. Для этого понадобился только автомат Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

"Приземлили вражеский беспилотник с помощью автомата Калашникова. Продолжаем "демилитаризовать" армию страны-оккупанта", - отметили воины.

В бригаде также показали несколько фотографий сбитого российского беспилотника. Очевидно, восстановлению он не подлежит.

Беспилотник ZALA 421-16 способен осуществлять видеонаблюдение в радиусе 20 км, действие радиоканала ограничено радиусом 50 км. В Украине БПЛА этого типа используют для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные поразили 15 воздушных целей российских оккупантов.

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