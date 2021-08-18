Зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в утренней сводке.

В частности, вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.

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Возле поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Золотого-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Автор: Екатерина Гирнык