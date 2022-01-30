На оккупированном Донбассе российские боевики разместили с нарушениями Минских соглашений 70 единиц техники.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщается в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: в направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, отметили в штабе.

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Кроме этого, украинская сторона СЦКК зафиксировала размещение новой военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"В течение минувших суток дополнительно выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 70 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в частности на оккупированной части Донецкой области оккупанты разместили дополнительно 7 единиц вооруженной техники, а Луганской-63.

В составе обнаруженного вооружения - танки, ББМ, артиллерийские установки и самоходные гаубицы.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе российские боевики пытались проникнуть на украинские позиции. Однако "враг отказался от своих намерений" и отступил на временно оккупированную территорию.

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