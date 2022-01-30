На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный.
Об этом сообщается в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: в направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, отметили в штабе.
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Кроме этого, украинская сторона СЦКК зафиксировала размещение новой военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"В течение минувших суток дополнительно выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 70 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что в частности на оккупированной части Донецкой области оккупанты разместили дополнительно 7 единиц вооруженной техники, а Луганской-63.
В составе обнаруженного вооружения - танки, ББМ, артиллерийские установки и самоходные гаубицы.
Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе российские боевики пытались проникнуть на украинские позиции. Однако "враг отказался от своих намерений" и отступил на временно оккупированную территорию.