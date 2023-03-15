Украинские воины поразили, в частности, три района сосредоточения личного состава противника, отметили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны Украины нанесли новые удары по позициям российских оккупантов, поражены, в частности, позиция противовоздушной обороны и пункты управления вражескими подразделениями.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, три удара по местам развертывания зенитно-ракетных комплексов противника и три удара - по другим важным объектам врага, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава противника, три пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника", - сказано в сводке.

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Утром 15 марта Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Шахтерском и Марьинском направлениях украинские воины отразили более 90 вражеских атак.

Стоит отметить, что враг на нашей земле несет огромные потери. Общие потери россиян уже составляют около 160 540 захватчиков. Также ликвидировано, в частности, 260 вражеских средств ПВО.

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