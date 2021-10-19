Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донбасса российские боевики не выпускали СММ с ее передовой патрульной базы в Горловке.

Российские оккупанты перестали блокировать наблюдателей ОБСЕ в Горловке.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В 15:40 18 октября команда миссии отметила, что зафиксированные ранее навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы миссии в населенном пункте Горловка (неподконтрольный правительству Украины, 39 км к северо-востоку от Донецка) и что эти ворота были открыты. Перед зданием передовой патрульной базы наблюдатели видели установленную ранее палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств вблизи. Команда СММ покинула передовую патрульную базу миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03", - сказано в отчете.

В СММ напомнили, что решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа миссии по всей территории Украины.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные силы заблокировали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базе в Горловке, а украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обвинила боевиков в захвате заложников. Украинская сторона на переговорах в ТКГ считает, что РФ сознательно начала политику вытеснения ОБСЕ из Донбасса.

В отчете СММ ОБСЕ от 17 октября сказано, что на оккупированной части Донбасса "члены вооруженных формирований не выпускали СММ с ее передовой патрульной базы в Горловке".

Также СММ ОБСЕ приостановила свою наблюдательную деятельность после протестов у ее главного офиса в Донецке. Около 200 пророссийских протестующих возле офиса ОБСЕ требовали освободить их военного, который был задержан украинскими Вооруженными силами на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что блокирование работы и давление на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - это усилия Российской Федерации по разрушению Минских договоренностей, призванных мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.

Формальной причиной блокирования работы СММ ОБСЕ российские оккупанты назвали задержание украинскими военными на украинской территории российского офицера.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины задержали российского военного Андрея Косяка, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе. Группа вооруженных оккупантов, маскируясь под представителей СЦКК, осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ под прикрытием проведения работ по разминированию.

Автор: Виталий Саенко