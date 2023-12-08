Среди пострадавших – 25-летний мужчина, его госпитализировали с взрывными травмами, сообщили в полиции.

В ночь на пятницу, 8 декабря 2023 года, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. Известно о по меньшей мере одном пострадавшем в результате атаки.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, враг нанес не менее пяти ударов. По предварительной информации, пострадали несколько жилых домов в разных районах города.

"Сейчас известно об одном пострадавшем человеке. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы", – написал он.

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В 03:57 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что было нанесено шесть ракетных ударов по городу.

"По состоянию на сейчас зафиксировали попадание в Холодногорском и Шевченковском районах. Предварительно – ракетами С-300. Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры", – добавил он.

Обновлено 04:35: В полиции Харьковской области сообщили, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека. 25-летний мужчина был госпитализирован.

"По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый – 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное", – рассказали правоохранители.

Удары РФ по Украине

Днем 7 декабря российские оккупанты ударили по одной из шахт государственного предприятия "Торецкуголь", что в Донецкой области. В результате атаки пострадал 32-летний сотрудник.

Кроме того, было существенно повреждено оборудование, работу шахты остановили. В Минэнерго рассказали, что на момент удара в шахте находилось 6 человек, все они выведены на поверхность. Из-за обстрела шахта обесточена.

Кроме того, в тот же день россияне атаковали Херсонщину. Враг обстрелял село Тягинка, в результате чего ранения получили четыре человека. 67-летнего местного жителя госпитализировали в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

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