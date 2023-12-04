Часто ДРГ заходят под прикрытием артиллерии.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал ситуацию с ДРГ на границах со страной-агрессором. В комментарии УНИАН он рассказал, наиболее активным регионом по атакам ДРГ длительное время была Сумская область, но сейчас ситуация изменилась.

Это системная работа врага, отмечает Андрей Демченко: "Вдобавок к обстрелам, враг использует диверсантов на всей протяженности границы с Украиной и подконтрольной Украине территории. Это в пределах Черниговщины, Сумщины, Харьковщины. До недавнего времени наиболее активным было Сумское направление. За последние несколько недель мы зафиксировали попытку работы ДРГ по Харьковщине. Но и Черниговщина постоянно находится под опасностью".

Враг использует ДРГ для того, чтобы обнаружить места расположения подразделений сил обороны, ДПС, других составляющих, усиливающих защиту на этих направлениях, или с целью уничтожения этих составляющих, отмечает представитель ГПСУ. Часто ДРГ заходят под прикрытием артиллерии.

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"После фиксирования объектов идут обстрелы, которые Россия продолжает осуществлять с территории своей страны. К примеру, за прошлый месяц они совершили более 2000 обстрелов в пределах Черниговщины, Сумщине Харьковщины. Речь идет об артиллерии, танках, минометах, стрелковом оружии, авиации", - пояснил Андрей Демченко.

По его словам, из-за интенсивности обстрелов, об инженерном укреплении границ с Россией пока речи идти не может. Поэтому граница укрепляется в приграничье в максимальной близости к границе но это уже больше военная составляющая – огневые позиции, блиндажи, окопы.

Он подчеркнул, что опасность на этих территориях остается повышенной, и не только для пограничников и военных, но и для мирных жителей. ДРГ неоднократно расстреливали мирных жителей, которые попадались на их пути – чтобы обезопасить себя от разоблачения.

Эвакуация из приграничных регионов - детали

В июле 2023 года председатель Сумской военной государственной администрации объявил о намерении эвакуировать жителей 115 приграничных населенных пунктов из 5-километровой зоны вблизи границы из-за интенсивных обстрелов. Тогда же было отмечено, что в случае обострения ситуации на границе с агрессором, размер территории, подпадающей под эвакуацию, может увеличиться вдвое - до 10 км.

"Нужно понимать, что территория вблизи границ будет опасной до конца войны, а возможно, и после ее окончания", - подчеркнул Андрей Демченко.

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