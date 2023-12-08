Работа шахты остановлена.

В четверг, 7 декабря, российские оккупационные войска обстреляли одну из шахт государственного предприятия "Торецкуголь" в Донецкой области. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Россияне продолжают энергетический террор. После 16 часов 7 декабря был нанесен ракетный удар по одной из шахт ГП "Торецкуголь". Ранение получил 32-летний работник, он доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

В результате обстрела было существенно повреждено оборудование. Работа шахты остановлена.

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В Минэнерго отметили, что на момент удара в шахте находились 6 человек. Все уже выведены на поверхность.

"Шахта обесточена. Продолжаются обследования для уточнения объемов повреждений", – добавили в министерстве.

Обстрелы украинских городов

На Херсонщине российские оккупанты обстреляли село Тягинка. Четыре человека получили ранения. Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин отметил, что 67-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. За его жизнь борются медики.

Ночью 7 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. Был нанесен удар по портовой морской инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки погиб 56-летний водитель грузового автомобиля – гражданин Украины.

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