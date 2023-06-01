Российские оккупанты, вероятно, планируют наступать на Хромово в Донецкой области. Захватчики усилили артиллерийские обстрелы на этом направлении.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что 31 мая россияне совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил о безуспешных наступательных операциях россиян вблизи Орехово-Василовки и Белой Горы
В свою очередь один из российский военный блогер утверждал, что оккупанты преследуют цель захватить Хромово, чтобы создать условия для будущих усилий для продвижения в направлении Краматорска. По его словам, захватчики усилили артиллерийские удары в этом направлении.
Кроме того, он утверждал, что бои продолжаются между Ивановским и Клищиевкой, возле самой Клещиевки продолжаются позиционные бои. По его словам, силы регулярной армии РФ, добровольческие формирования и силы безопасности так называемой "ДНР" занимают позиции в Бахмуте, а "вагнеровцы" продолжают свою постоянную помощь на месте.
В то же время подразделения Вооруженных сил Украины немного продвинулись в районе Белогоровки Луганской области.
Ситуация в Донецкой области - последние новости
В области не прекращаются бои. Самой горячей точкой долгое время оставался город Бахмут.
20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о захвате города после многих почти 10 месяцев жестоких боев. Позже он анонсировал вывод своих наемников из города и передачу контроля регулярным войскам РФ.
В свою очерредь представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что РФ заводит в Бахмут десантно-штурмовые и мотострелковые войска. При этом на несколько дней оккупанты прекратили наступление.