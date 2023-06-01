Подразделения ВСУ немного продвинулись в районе Белогоровки Луганской области.

Российские оккупанты, вероятно, планируют наступать на Хромово в Донецкой области. Захватчики усилили артиллерийские обстрелы на этом направлении.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что 31 мая россияне совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил о безуспешных наступательных операциях россиян вблизи Орехово-Василовки и Белой Горы

В свою очередь один из российский военный блогер утверждал, что оккупанты преследуют цель захватить Хромово, чтобы создать условия для будущих усилий для продвижения в направлении Краматорска. По его словам, захватчики усилили артиллерийские удары в этом направлении.

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Кроме того, он утверждал, что бои продолжаются между Ивановским и Клищиевкой, возле самой Клещиевки продолжаются позиционные бои. По его словам, силы регулярной армии РФ, добровольческие формирования и силы безопасности так называемой "ДНР" занимают позиции в Бахмуте, а "вагнеровцы" продолжают свою постоянную помощь на месте.

В то же время подразделения Вооруженных сил Украины немного продвинулись в районе Белогоровки Луганской области.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

В области не прекращаются бои. Самой горячей точкой долгое время оставался город Бахмут.

20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о захвате города после многих почти 10 месяцев жестоких боев. Позже он анонсировал вывод своих наемников из города и передачу контроля регулярным войскам РФ.

В свою очерредь представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что РФ заводит в Бахмут десантно-штурмовые и мотострелковые войска. При этом на несколько дней оккупанты прекратили наступление.

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