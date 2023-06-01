Населенные пункты, граничащие с линией фронта, находятся под постоянными обстрелами.

В ряде громад Донецкой области опасно находиться всему гражданскому населению. Об этом заявила начальница отдела коммуникации полиции Донетчины Александра Гаврилко.

Как отметила Гаврилко в эфире телеканала "Эспрессо", речь идет об Угледарской, Авдеевской, Константиновской, Торецкой и Лиманской громадах Донецкой области.

"Те населенные пункты, которые граничат с линией фронта, – под постоянными обстрелами. Там минометные, ракетные обстрелы. Ранее в том же Торецке мы не фиксировали авиабомбы, а сейчас на город сбрасывают такие виды вооружения", – подчеркнула представительница полиции Донетчины.

Видео дня

Гаврилко также добавила, что Краматорск и Славянск – большие города, куда прилетает.

Обстрелы Донетчины

29 мая российские оккупанты сбросили две авиационные бомбы на Торецк Донецкой области. Жертвами вражеского удара стали два человека, пострадали 8 украинцев. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал жителей прифронтовых громад Донетчины своевременно эвакуироваться.

Ранее россияне ударили по дамбе Карловского водохранилища. Из-за этого происходил неконтролируемый сброс воды в реку Волчья в направлении Галициновки. Впоследствии началась эвакуация людей, были зафиксированы подтопления домовладений.

Вас также могут заинтересовать новости: