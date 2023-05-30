Украинские воины контролируют юго-западные окраины Бахмута, отметила заместитель министра обороны.

На Бахмутском направлении российские оккупанты сейчас наступательных действий не проводят, но продолжают обстрелы и перегруппировывают силы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. По ее словам, враг не оставляет цель полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Она проинформировала, что интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. Зато сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов.

"На Бахмутском направлении противник наступательных действий пока не проводит. Впрочем продолжает обстрелы и наносит авиационные удары. Также на этом направлении продолжается замена и перегруппировка вражеских войск. Наши войска контролируют юго-западные окраины Бахмута. На севере и юге пригорода Бахмута движение наших войск несколько дней назад приостановлено для выполнения других военных задач. Которые, собственно, выполняются", - отметила Маляр.

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Ситуация на Бахмутском направлении - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 мая, в Минобороны отметили, что интенсивность наступления российских военных и наемников на Бахмутском направлении снизилась из-за замены "вагнеровцев" на регулярные подразделения. "Вагнеровцы" выводят свои подразделения из Бахмута, на их место заходит регулярная армия.

Издание The Wall Street Journal писало, что российские захватчики зашли в тупик в Бахмуте и скоро потеряют этот город.

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