В результате обстрела перебит газопровод, прекращено электроснабжение, разрушено более 10 домов.

Российские оккупанты обстреляли село Большая Костромка в Днепропетровской области.

Об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Telegram.

По его словам, ночью вражеские войска вели обстрелы по всей линии соприкосновения.

"Сильный обстрел по жилым кварталам села Большая Костромка – перебит газопровод, электроснабжение, разрушено более 10 домов. По предварительным данным, жертв нет, ранее проводилась эвакуация в Кривой Рог", - сообщил Вилкул.

Ситуация на Днепропетровщине:

12 мая российские оккупанты обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область.

"Попали по Большой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", - сообщили в ОВА.

14 мая россияне снова ударили по Днепропетровской области.

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