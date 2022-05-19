Российские оккупанты обстреляли село Большая Костромка в Днепропетровской области.
Об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Telegram.
По его словам, ночью вражеские войска вели обстрелы по всей линии соприкосновения.
"Сильный обстрел по жилым кварталам села Большая Костромка – перебит газопровод, электроснабжение, разрушено более 10 домов. По предварительным данным, жертв нет, ранее проводилась эвакуация в Кривой Рог", - сообщил Вилкул.
Ситуация на Днепропетровщине:
12 мая российские оккупанты обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область.
"Попали по Большой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", - сообщили в ОВА.
14 мая россияне снова ударили по Днепропетровской области.
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