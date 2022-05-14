На месте обстрела работают пиротехники.

После обстрела российскими оккупантами Широковской громады Днепропетровской области на нескольких подворьях обнаружили кассетные боеприпасы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он отметил, что на рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую громаду.

"На нескольких подворьях - кассетные боеприпасы. Работают пиротехники", - написал он.

Также Резниченко сообщил, что в результате обстрела люди не пострадали, а в нескольких домах выбиты стекла.

Напомним, утром 12 мая российские оккупанты обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область.

"Попали по Большой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", - сообщили в ОВА.

Вас также могут заинтересовать новости: