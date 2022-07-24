Этих пилотов привлекают к перевозке личного состава, вооружения и военной техники для войны в Украине.

К российской военной агрессии против Украины привлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, которые действуют в структуре Министерства обороны РФ.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозки личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что в соцсетях и частных разговорах, летчики высказывают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий жалуются на невозможность для себя и членов семьи уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неминуемого военного поражения их страны.

"Военная разведка Украины обнародовал список военных преступников – работников предприятия "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (место дислокации аэродром Мигалово) и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - подчеркнули в ГУР.

Как сообщал УНИАН, военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский Т-72 и 15 оккупантов. В СБУ обнародовали перехват, в котором оккупант-очевидец уничтожения решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян.

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