Украинские воины снова нанесли захватчикам значительные потери.

Военные Вооруженных Сил продолжают уничтожать личный состав и технику россиян. Похвастались своими результатами бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется на Ивано-Франковщине.

Результаты работы артиллеристов обнародовали на Facebook-странице бригады.

Хотим показать вам совместную работу 108-го и 109-го отдельных горно-штурмовых батальонов, которые остановили врага во время попытки прорвать нашу оборону – говорится в подписи к видео.

На ярких кадрах видно, как украинские "Эдельвейсы" останавливают наступление захватчиков и уничтожают вражескую технику.

Что известно о потерях врага в Украине

Потери России в Украине по состоянию на субботу, 23 июля, серьезно продвинулись к новой "красной линии" - уже уничтожено 39 240 врагов.

В частности, за последние сутки были ликвидированы еще 240 орков. Также ВСУ "отминусовали" четыре вражеских танка, девять боевых бронированных машин, одна артиллерийская система, две реактивных системы залпового огня, один беспилотник оперативно-тактического уровня и 17 единиц автомобильной техники.

В то же время, потери ВСУ на фронте в этом месяце значительно уменьшились. Об этом рассказал президент Владимир Зеленьский. По его словам, сейчас Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными.

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