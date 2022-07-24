Как свидетельствует перехват СБУ, оккупант признался в разговоре с матерью, что потом им пришлось собирать только кости.

Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский Т-72 и 15 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении СБУ. Там обнародовали перехват, в котором оккупант-очевидец уничтожения решил рассказать матери об этом событии и детали последних минут жизни россиян.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало", - рассказал детали оккупант, добавив, что они потом только кости собирали.

"И нечего добавить о судьбе этих оккупантов: приехали в Украину, посмотрели кино, погибли... и сами попали в кинохронику ювелирной работы наших спецов", - прокомментировали в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 4 июля украинская разведка обнародовала перехват, в котором оккупант рассказывал своей знакомой о том, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о месте расположения подразделений армии РФ в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: