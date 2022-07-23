Все локальные пожары, которые возникли после обстрела, оперативно потушили спасатели.

В результате ракетного обстрела Николаева, который сегодня осуществили российские оккупанты, уже известно о 2 пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Сегодня вечером около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС. Предварительно известно о двух раненых, среди них подросток", - заявил Сенкевич.

Городской голова добавил, что сейчас собирается более подробная информация о разрушениях и пострадавших.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, российские захватчики попали ракетами в спальный район Николаева под завалами оказались люди. Также 16-летний ребенок получил осколочное ранение.

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