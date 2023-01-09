Раненую девочку уже отправили на операцию в Харьков.

Россия 9 января 2023 года нанесла мощный ракетный удар по рынку в Шевченково Харьковской области. Атака унесла две жизни - погибла 60-летняя владелица магазина и женщина-покупатель, последней было 50 лет.

Как сообщает "Суспильне", на рынке женщина торговала мясом. Ее откопали из-под завалов, а раненый ребенок — внучка владелицы магазина.

"Софийке 11 лет, это внучка хозяйки магазина. Мы торгуем мясом, только тушу приняли. Мы всегда по понедельникам выходим принимать мясо на вторник. Я не понимаю, что происходит: в голове шум, ноги-руки трясутся, пальцы болят. Покупателей не было. Это произошло мгновенно", — говорит продавщица магазина Нина Горошко.

Видео дня

Раненую девочку уже отправили на операцию в Харьков. Обломок попал ребенку в шею, недалеко от сонной артерии, сообщает "Суспильне".

Сразу после ракетного удара в больницу в Шевченково доставили пятерых пациентов. Одна из раненых скончалась в операционной от полученных травм.

Россия атакует Харьковскую область

Российские захватчики 9 января нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Вероятно, били из С-300.

В результате российского ракетного удара по рынку в поселке Шевченково пострадали семеро мирных граждан, две женщины погибли.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: