Ракета полностью разрушила один из вагонов.

Российские оккупанты нанесли удар по поезду с гуманитарной помощью от World Cental the Kitchen жителям Мариуполя.

Фото последствий удара опубликовал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Ракета полностью разрушила один из вагонов.

"Сначала россияне уничтожили Мариуполь и жизнь его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев по центрам "ЯМаріуполь". MpaZota продолжает гадить жизни Мариуполя и мариупольцев. Даже во временной эвакуации", - высказался Андрющенко.

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Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. В Северодонецке и в одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Рашисты уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.

Кроме того, враг пытается наступать на направлении Изюм – Славянск. ВС РФ без успеха вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье.

Не прекращаются обстрелы Черниговской и Сумской областей. В течение 15 июня противник открывал огонь по позициям военных из минометов, вел воздушную разведку из БПЛА.

В боях с Россией ВСУ уничтожили уже 32 750 оккупантов и тысячи единиц техники.

По мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.

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